Гватемала отобрала очки в гостях у Тринидада и Тобаго в квалификации ЧМ-2018

Сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с Гватемалой на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:2. Этот результат позволил хозяевам вновь выйти в единоличные лидеры в турнирной таблице, опередив США на одно очко.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
КОНКАКАФ
4-й раунд
Группа С
Тринидад и Тобаго – Гватемала – 2:2 (1:1)
Голы: Руис, 36 (0:1). Джоунс, 45+1 (1:1). Джоунс, 62 (2:1). Руис, 87 (2:2).
Удаление: Хименес, 84 (Г).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/