Гватемала отобрала очки в гостях у Тринидада и Тобаго в квалификации ЧМ-2018

Сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с Гватемалой на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:2. Этот результат позволил хозяевам вновь выйти в единоличные лидеры в турнирной таблице, опередив США на одно очко.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

4-й раунд

Группа С

Тринидад и Тобаго – Гватемала – 2:2 (1:1)

Голы: Руис, 36 (0:1). Джоунс, 45+1 (1:1). Джоунс, 62 (2:1). Руис, 87 (2:2).

Удаление: Хименес, 84 (Г).