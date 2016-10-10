Гурам Кашия: "Сборная Грузии недовольна ничьей, потому что мы могли обыгрывать Уэльс"

Капитан "Витесса" и сборной Грузии Гурам Кашия высказал мнение, что в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Уэльса (1:1) его команда должна была побеждать. Защитник подчеркнул, что и в игре против сборной Ирландии (0:1) грузины могли выступить более успешно.

– Очевидно, что мы недовольны последними результатами, потому что набрали лишь одно очко, – цитирует Worldsport.ge Кашия. – Наша команда уверена в том, что может создавать моменты и лучше их реализовывать. В игре с валлийцами у нас было 4-5 реальных шансов для взятия ворот, мы должны были побеждать. К сожалению, результат вышел иным. Команда старается играть в качественный футбол, контролировать мяч и создавать моменты, потому что в атакующей линии сборной Грузии выступают очень талантливые футболисты.