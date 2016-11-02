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Губернатор Санкт-Петербурга заверил, что школы и садики не пострадают от переброски денег на строительство стадиона

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заверил, что перераспределение бюджетных средств на строительство стадиона на Крестовском острове не повлияет на возведение школ и детских садов, сообщает PiterTV. По его словам, учебные заведения будут сданы в срок без вливаний дополнительных средств.

Ранее на строительство нового стадиона было переброшено 2,6 миллиарда рублей. Эти средства должны помочь генподрядчику сдать арену в срок. Первый официальный матч на новом стадионе может быть проведен в марте 2017 года.

Дополнительная информация

http://piter.tv/event/Perebroska_deneg_na_Zenit_arenu_ne_povliyaet_na_sdachu_detsadov_i_shkol/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Детёныши бомжей будут в иглу зимой обучаться.

15:40

Slim Taller

Они же не пострадали от переброски денег в оффшоры виолончелиста.Кушать меньше стали.так это полезнее даже.

15:19

mikeV

Это волшебство!

15:16

Pleafant

Очередное враньё.Во первых,2,6 млрд.-это только часть добавленных денег,сумма-больше 5 млрд.Во вторых,каждый раз так заявляя,власть не раскрывает свой фокус,как можно без 5 с лишним млрд. выполнить в срок запланированное строительство,когда в реальности,даже,когда есть деньги ничего во время не строится. И если в Смольном владеют такими фокусами,то почему СПБ всё больше хиреет.

15:01

King's Bounty IIII

Если где то прибавилось, то где то убавилось.

14:48

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