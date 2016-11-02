Губернатор Санкт-Петербурга заверил, что школы и садики не пострадают от переброски денег на строительство стадиона

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заверил, что перераспределение бюджетных средств на строительство стадиона на Крестовском острове не повлияет на возведение школ и детских садов, сообщает PiterTV. По его словам, учебные заведения будут сданы в срок без вливаний дополнительных средств.

Ранее на строительство нового стадиона было переброшено 2,6 миллиарда рублей. Эти средства должны помочь генподрядчику сдать арену в срок. Первый официальный матч на новом стадионе может быть проведен в марте 2017 года.