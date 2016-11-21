Губернатор Ростовской области потребовал провести первый матч на "Ростов Арене" к ноябрю 2017 года

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал, чтобы первый матч на строящемся стадионе в Ростове-на-Дону прошел до ноября 2017 года. Он заявил об этом во время заседания регионального организационного комитета к чемпионату мира 2018 года.
– Есть такое поручение: до конца текущей недели просчитать возможности и принять все необходимые меры, чтобы матч-открытие мы попробовали провести в ноябре следующего года, – цитирует ТАСС Голубева.
Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов отметил, что такое поручение будет сложно выполнить из-за трудностей при строительстве арены.
– Например, это территория вокруг стадиона – уровень нужно поднимать на 4,5 метра и для этого потребуется песок, который нужно подвозить, – подчеркнул Гуськов. – Это большой объем и большие по продолжительности работы, а проектно-сметная документация будет сделана только до конца этого года. Основной момент – это газон, только сейчас завершается заливка бетонного основания. Засеивать его будут в апреле 2017 года и неизвестно, в каком он будет состоянии за полгода – это самая большая зона риска.
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