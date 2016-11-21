20:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Губернатор Ростовской области потребовал провести первый матч на "Ростов Арене" к ноябрю 2017 года

0
0
0
2

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал, чтобы первый матч на строящемся стадионе в Ростове-на-Дону прошел до ноября 2017 года. Он заявил об этом во время заседания регионального организационного комитета к чемпионату мира 2018 года.

– Есть такое поручение: до конца текущей недели просчитать возможности и принять все необходимые меры, чтобы матч-открытие мы попробовали провести в ноябре следующего года, – цитирует ТАСС Голубева.

Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов отметил, что такое поручение будет сложно выполнить из-за трудностей при строительстве арены.

– Например, это территория вокруг стадиона – уровень нужно поднимать на 4,5 метра и для этого потребуется песок, который нужно подвозить, – подчеркнул Гуськов. – Это большой объем и большие по продолжительности работы, а проектно-сметная документация будет сделана только до конца этого года. Основной момент – это газон, только сейчас завершается заливка бетонного основания. Засеивать его будут в апреле 2017 года и неизвестно, в каком он будет состоянии за полгода – это самая большая зона риска.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3801602

0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

wazo75

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

21:00

баламошка

Включил Отца Народов.

20:33

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ