Губернатор Ростовской области потребовал провести первый матч на "Ростов Арене" к ноябрю 2017 года

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал, чтобы первый матч на строящемся стадионе в Ростове-на-Дону прошел до ноября 2017 года. Он заявил об этом во время заседания регионального организационного комитета к чемпионату мира 2018 года.

– Есть такое поручение: до конца текущей недели просчитать возможности и принять все необходимые меры, чтобы матч-открытие мы попробовали провести в ноябре следующего года, – цитирует ТАСС Голубева.

Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов отметил, что такое поручение будет сложно выполнить из-за трудностей при строительстве арены.

– Например, это территория вокруг стадиона – уровень нужно поднимать на 4,5 метра и для этого потребуется песок, который нужно подвозить, – подчеркнул Гуськов. – Это большой объем и большие по продолжительности работы, а проектно-сметная документация будет сделана только до конца этого года. Основной момент – это газон, только сейчас завершается заливка бетонного основания. Засеивать его будут в апреле 2017 года и неизвестно, в каком он будет состоянии за полгода – это самая большая зона риска.