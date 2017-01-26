Губернатор Ростовской области лично проверил кресла "Ростов-Арены" на прочность

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент генподрядчика "Ростов-Арены" Арас Агаларов проверили на прочность кресла строящегося стадиона чемпионата мира-2018. Ранее стало известно, что "Ростов-Арену" планируется сдать 1 ноября, почти на 2 месяца раньше, чем было указано изначально.

- Это не качающиеся пластиковые кресла, - цитирует ТАСС Голубева. - Да простит меня Арас Агаларов, но мы прыгали на них и пытались сломать. Он выставил все виды сидений, которые могли быть приняты, и мы встали на них. Я, не самый худенький человек, прыгал на них и не сломал.

- Кресла будут четырех цветов - белого, синего, красного и желтого.

- Четыре цвета - это флаг Ростовской области, желто-синий - цвета клуба, и триколор - флаг Российской Федерации, - пояснил Голубев. - Кресла очень удобные - каждое будет подниматься, а как их расположить - дело дизайнеров.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.