Губернатор обсудил с Исинбаевой и Слесаренко использование "Волгоград Арены" после ЧМ-2018

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил строительство стадиона чемпионата мира-2018, сообщает "Московский комсомолец". Вместе с ним на стройку съездили помощник руководителя "Ротора" по работе с болельщиками Виктор Ляхов, а также послы Волгограда на чемпионате мира-2018: экс-защитник "Ротора" Александр Никитин, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

На встрече Бочаров обсудил использование стадиона после чемпионата мира. По его словам, сейчас идет сбор предложений. Возле арены в будущем появятся зона отдыха и пляж. 45-тысячная "Волгоград-Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018. После турнира она будет передана "Ротору".