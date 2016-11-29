09:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Губернатор обсудил с Исинбаевой и Слесаренко использование "Волгоград Арены" после ЧМ-2018

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил строительство стадиона чемпионата мира-2018, сообщает "Московский комсомолец". Вместе с ним на стройку съездили помощник руководителя "Ротора" по работе с болельщиками Виктор Ляхов, а также послы Волгограда на чемпионате мира-2018: экс-защитник "Ротора" Александр Никитин, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. 

На встрече Бочаров обсудил использование стадиона после чемпионата мира. По его словам, сейчас идет сбор предложений. Возле арены в будущем появятся зона отдыха и пляж. 45-тысячная "Волгоград-Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018. После турнира она будет передана "Ротору".

Дополнительная информация

http://volg.mk.ru/articles/2016/11/28/andrey-bocharov-posle-chm2018-volgograd-arena-stanet-sportivnym-yadrom.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Зайцекрыс

to minya Краснодар, Грозный... Как их обошли стороной, если там уже есть новые арены? Сочи... Стадион там построили к Олимпиаде. Волгоград... Уж его назвать нефутбольным язык не повернется. И ходили на стадион почти всегда по сравнению с остальной Россией в большом количестве и поддержка что надо. Ну а в целом,что значит целесообразно или нет? Стадионы строили к чемпионату мира, его проводит ФИФА, они определяют концепцию выбора городов. Грозный понятно почему забраковали, у Краснодара в споре с Сочи шансов никаких. Так что ничего удивительного

10:31

Мяч Чудо

Ротор в 2020 году будет в тройке призёров в РФПЛ.

10:11

minya

не целесообразно было строить футбольные стадионы, в не футбольных регионах! Волгоград, Нижний новгород, Калининград, Саранск, Сочи. У них при нынешних стадионах никогда не было заполняемости. А в двух городах даже команды нет. А вот такие города как Краснодар, Грозный обошли стороной!

09:37

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