Группу итальянских болельщиков накажут за фашистское приветствие в Израиле

Израильская футбольная ассоциация (IFA) хочет, чтобы группе итальянских болельщиков запретили посещать футбольные матчи во всем мире, информирует FP. По словам представителя IFA Шломи Барцеля, есть несколько фотографий итальянских болельщиков, которые демонстрируют фашистское приветствие на матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Израиль - Италия. Речь идет о примерно пяти болельщиках. Эти фотографии будут отправлены Итальянской федерации футбола. Также отмечается, что обе федерации футбола будут действовать сообща, чтобы эти фанаты больше не могли попасть на стадион и распространять свои идеи. Напомним, встреча группы G прошла 5 сентября в Хайфе.