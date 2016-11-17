Григорий Суркис: "Шевченко уже изжил в себе игрока"

Вице-президент УЕФА, почетный президент ФФУ Григорий Суркис высоко оценил работу Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. По его словам, под руководством специалиста национальная команда демонстрирует более современную игру.

- Если главный тренер говорит, что лучшей концовки года не мог бы пожелать и он сам - что к этому можно добавить? Разве только то, что под его руководством наша сборная действительно демонстрирует более современный футбол, - приводит "Футбольный клуб" слова Суркиса. - А вообще-то чувствуется, насколько Андрей соскучился по футболу.

Мне это очень импонирует. Я вижу, как у него горят глаза, с какой жаждой он погружается в процесс. Пожалуй, это важнее всего на начальном этапе работы. А знания и опыт постепенно будут накапливаться.

Еще, что я с удовлетворением подметил, это то, что Шевченко уже изжил в себе игрока. Он воспринимает игру целостно, смотрит на нее с точки зрения общекомандных действий. А амбиций и требовательности в работе ему никогда было не занимать. Пожелаем же Андрею, чтобы его не оставляла еще и удача.