Греция ушла от поражения в игре с Боснией и Герцеговиной на 5-й компенсированной минуте

Сборная Греции сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира – 1:1. Хозяева сумели сравнять счет на пятой компенсированной минуте. Автором гола на последних секундах встречи стал защитник Георгиос Тзавеллас. В составе гостей весь матч целиком отыграл защитник "Томи" Огньен Враньеш. На 80-й минуте встречи главный арбитр встречи Юнас Эрикссон показал две красные карточки - Эдину Джеко и Кирьякосу Пападопулосу.

Греки набрали десять очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от Бельгии. В активе гостей - семь очков.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа H

4-й тур

Греция – Босния и Герцеговина – 1:1 (0:1)

Голы: Карнезис, 32 - в свои ворота (0:1). Тзавеллас, 90+5 (1:1).

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Торосидис, Пападопулос, Тзавеллас, Стафилидис, Маниатис (Янниотас, 61), Фортунис, Самарис, Манталос (Карелис, 87), Митроглу.

Босния и Герцеговина: Бегович, Спахич (Шуньич, 70), Зуканович, Враньеш, Колашинац, Пьянич, Лулич, Яяло, Хайрович (Бичакчич, 87), Ибишевич (Джурич, 84), Джеко.

Предупреждения: Спахич, 10. Джеко, 12. Стафилидис, 43. Самарис, 49. Хайрович, 65. Пьянич, 66. Лулич, 80. Папастатопулос, 81. Яяло, 90+3. Тзавеллас, 90+5. Враньеш, 90+5.

Удаления: Пападопулос, 80. Джеко, 80.

Судья: Эрикссон (Швеция).

Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".