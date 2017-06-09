Гранквист – в стартовом составе Швеции на матч с Францией в отборе ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Франции на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018. С первых минут у скандинавов на поле появится защитник "Краснодара" Андреас Гранквист. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

Швеция: Олсен – Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Дурмаз, Юханссон, Экдаль, Форсберг – Берг, Тойвонен.

Франция: Ллорис – Сидибе, Косьелни, Варан, Менди – Матюиди, Погба – Сиссоко, Гризманн, Пайет – Жиру.