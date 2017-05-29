Гранквист и Классон вызваны в сборную Швеции

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист и полузащитник команды Виктор Классон вызваны в сборную Швеции на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Францией и на товарищескую игру с Норвегией, информирует официальный сайт Шведского футбольного союза. Первая игра пройдет 9 июня в Стокгольме, вторая – 13 июня в Осло. Швеции после пяти матчей занимает второе место в отборочной группе A, отставая на три очка от Франции.