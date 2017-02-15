Гости ЧМ-2018 и Кубка конфедераций будут бесплатно ездить на общественном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для гостей и волонтеров Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 будет организован бесплатный проезд на общественном транспорте. Столичный стадион "Открытие Арена" примет три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций, а также четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018. Другая арена Москвы - "Лужники" - станет главным стадионом чемпионата мира. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая поединок открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

"Решили, что зрители и волонтеры ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 смогут во время соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте", - написал Собянин в своем "Твиттере".