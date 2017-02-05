Гостей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону познакомят с казачьей культурой

Организаторы чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону разработают мероприятия по знакомству гостей турнира с казачьей культурой, сообщает rostov-news-r.ru. Данный вопрос поднимался на совещании администрации города с руководителями национально-культурных объединений. Отмечается, что это должно сыграть роль в продвижении туристической привлекательности Ростова. В окрестностях Ростова-на-Дону на данный момент насчитывается 11 казачьих станиц и хуторов.
Ростов примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.
Буква Ё
баламошка, америкосов-то за что? это ж наши братья! Телевизор что ли не смотришь? Мы же вместе Трампа выбирали!
16:35
ЗЮК
Вата.
12:07
CanagliaVova
Что, будут гости штоле? :-D
10:35
Басист
Да, можно им чуть-чуть расширить русскую экзотику - к водке, матрешкам, икре, медведям и ля рюсс балалайке добавить ля рюсс нагайку.
09:09
King's Bounty IIII
Думаю будет интересно, ст. Старочеркасская, Азов, Новочеркасск...
08:32
баламошка
Пусть америкосов, немчуру и англичашек нагайками по жопе постегают.
08:31