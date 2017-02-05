Гостей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону познакомят с казачьей культурой

Организаторы чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону разработают мероприятия по знакомству гостей турнира с казачьей культурой, сообщает rostov-news-r.ru. Данный вопрос поднимался на совещании администрации города с руководителями национально-культурных объединений. Отмечается, что это должно сыграть роль в продвижении туристической привлекательности Ростова. В окрестностях Ростова-на-Дону на данный момент насчитывается 11 казачьих станиц и хуторов.

Ростов примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.