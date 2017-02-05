08:26 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гостей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону познакомят с казачьей культурой

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Организаторы чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону разработают мероприятия по знакомству гостей турнира с казачьей культурой, сообщает rostov-news-r.ru. Данный вопрос поднимался на совещании администрации города с руководителями национально-культурных объединений. Отмечается, что это должно сыграть роль в продвижении туристической привлекательности Ростова. В окрестностях Ростова-на-Дону на данный момент насчитывается 11 казачьих станиц и хуторов.

Ростов примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.

Дополнительная информация

http://rostov.news-r.ru/news/society/76934/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Буква Ё

баламошка, америкосов-то за что? это ж наши братья! Телевизор что ли не смотришь? Мы же вместе Трампа выбирали!

16:35

ЗЮК

Вата.

12:07

CanagliaVova

Что, будут гости штоле? :-D

10:35

Басист

Да, можно им чуть-чуть расширить русскую экзотику - к водке, матрешкам, икре, медведям и ля рюсс балалайке добавить ля рюсс нагайку.

09:09

King's Bounty IIII

Думаю будет интересно, ст. Старочеркасская, Азов, Новочеркасск...

08:32

баламошка

Пусть америкосов, немчуру и англичашек нагайками по жопе постегают.

08:31

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