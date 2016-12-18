Госстройнадзор произвел внеплановую проверку тренировочной базы ЧМ-2018

Инспекция госстройнадзора по Волгоградской области провела внеплановую проверку тренировочной базы чемпионата мира-2018, сообщает volg.mk.ru. Проверка не выявила никаких нарушений: работы идут по графику, в соответствии с требованиями техрегламентов и проектной документацией. Площадка возводится на базе поля Волгоградской государственной академии физкультуры. Помимо существующей разминочной зоны здесь появится футбольное поле с трибунами для зрителей на 500 мест, вспомогательные помещения, санитарная площадка, КПП, парковка. Объект входит в число 64 тренировочных объектов для участников ЧМ-2018.

Волгоград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира, включая игру соперников сборной России по группе A.