Госфинконтроль выявил нарушения при подготовке Самары к ЧМ-2018

Госфинконтроль Самарской области опубликовал отчет о нарушениях в расходовании бюджетных средств, выявленных при подготовке к чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт организации.

В частности, были выявлены несоответствия актов выполненных работ и проектной документации при строительтсве коллектора бытовой канализации. Департамент градостроительства Самары оплатил некачественно выполненные работы по строительству коллектора, израсходовав таким образом 667,5 тысячи рублей.

Также установлено неэффективное расходование средств на сумму 142,05 миллиона рублей при благоустройстве исторического центра. Есть претензии и к аренде помещения "Дирекцией города-организатора по подготовке к ЧМ-2018" - ее стоимость выше рыночной (730 за кв.м при рыночной - от 390 до 700).

Проверяющие также указали на фактическое завышение стоимости и оплату невыполненных работ по ремонту фасадов и кровель жилых домов к ЧМ-2018.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.