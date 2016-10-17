18:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Госдуме рекомендовали освободить доходы волонтеров ЧМ-2018 от налогов

0
0
0

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал освободить от налогов доходы волонтеров чемпионата мира-2018, сообщает mskagency.ru. К данному заработку относятся все доходы, полученные волонтерами по договорам, заключенным с ФИФА и оргкомитетом "Россия-2018", за участие в мероприятиях чемпионата мира.

Также комитет рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс РФ, освобождающих от госпошлины дочерние организации оргкомитета "Россия-2018".

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Дополнительная информация

http://www.mskagency.ru/materials/2598843

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ