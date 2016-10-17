Госдуме рекомендовали освободить доходы волонтеров ЧМ-2018 от налогов

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал освободить от налогов доходы волонтеров чемпионата мира-2018, сообщает mskagency.ru. К данному заработку относятся все доходы, полученные волонтерами по договорам, заключенным с ФИФА и оргкомитетом "Россия-2018", за участие в мероприятиях чемпионата мира.

Также комитет рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс РФ, освобождающих от госпошлины дочерние организации оргкомитета "Россия-2018".

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.