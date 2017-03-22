Госдума ужесточает ответственность для болельщиков за нарушение правил поведения на матчах

Госдума в среду приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований, сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Согласно изменениям, утвержденным еще в первом чтении, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20 - 25 тысяч рублей до 40 - 50 тысяч рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Одновременно вводится административная ответственность за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет. Прописывается, что под "грубым нарушением" понимаются действия, "создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории", а также повлекшие прекращение спортивного матча.

Также предусматривается, что грубое нарушение правил поведения, совершенное в ходе соревнований иностранным гражданином или лицом без гражданства, наказывается штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. Однако суд может заменить выдворение запретом на посещение спортивных мероприятий на срок от 1 года до 7 лет, принимая в учет длительность проживания иностранца в России, его законопослушное поведение, семейное положение и другие обстоятельства.