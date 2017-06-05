Гонщик Карякин посетил детский турнир в Свердловской области, посвященный ЧМ-2018

В Первоуральске Свердловской области прошел детский турнир, посвященный чемпионату мира-2018, сообщает welcome2018.com. В нем приняли участие более 300 детей из 34 дворовых команд города. Почетными гостями турнира стали послы ЧМ-2018 от Екатеринбурга - композитор Александр Пантыкин и победитель "Дакара-2017" в классе квадроциклов Сергей Карякин.

- Здорово, что в небольшом городе столько ребят, которые интересуются спортом и футболом! Если у нас есть такое надежное поколение, значит, со спортом в нашей стране все будет хорошо, - сказал гонщик.