Голландия с Промесом проиграла Болгарии, Франция победила Люксембург

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Болгария на своем поле обыграла Голландию – 2:0. Дублем отметился Спас Делев. Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов вывел болгарскую команду на поле с капитанской повязкой и был заменен на 68-й минуте. Его одноклубник Квинси Промес вышел в старте голландской сборной и был заменен на 69-й минуте.

В другом поединке Франция на выезде нанесла поражение Люксембургу – 3:1. Два мяча на счету Оливье Жиру, еще гол у французов забил Антуан Гризманн. Подопечные Дидье Дешама возглавили группу А. На втором месте шведы, Болгария поднялась на третью строчку, Голландия идет четвертой.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Люксембург – Франция – 1:3 (1:2)

Голы: Жиру, 28 (0:1). Жоаким, 34 - с пенальти (1:1). Гризманн, 37 - с пенальти (1:2). Жиру, 77 (1).

Люксембург: Мори (Шон, 21), Малгет, Филиппс, Шано, Мутш (Бонерт, 62), Жоаким, Герсон, Янс, Мартинс, Даниел да Мота (Родригеш, 81), Бенси.

Франция: Ллорис, Косьельни, Юмтити, Сидибе (Жалле, 62), Менди, Матюиди (Рабьо, 83), Пайет (Мбаппе, 78), Канте, Гризманн, Жиру, Дембеле.

Предупреждения: Матюиди, 32. Даниел да Мота, 37. Жоаким, 43. Филиппс, 45.

Судья: Трейманис (Латвия).

25 марта. Люксембург. Стадион Josy Barthel.

Болгария – Голландия – 2:0 (2:0)

Голы: Делев, 5 (1:0). Делев, 20 (2:0).

Болгария: Михайлов, С.Попов, Чорбаджийски, Божиков, Занев (Недялков, 86), Манолев, Славчев, Костадинов, И.Попов (Краев, 68), Тонев, Делев (Бодуров, 89).

Голландия: Зут, Карсдорп, Мартинс Инди, де Лигт (Худт, 46), Блинд, Роббен, Классен, Стротман, Промес (де Йонг, 69), Вайналдум (Снайдер, 46), Дост.

Судья: Коллам (Шотландия).

25 марта. София. Стадион "Васил Левски".

Трансляция матча Болгария - Голландия