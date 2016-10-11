Голландия проиграла в отборе ЧМ первый матч с 2001 года

Сборная Голландии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 уступила дома Франции. Для "оранжевых" это поражение стало первым в квалификации чемпионата мира с 1 сентября 2001 года. В том поединке голландцы, которых на тот момент возглавлял Луи ван Гал, уступили Ирландии - 0:1. Стоит отметить, что по итогам тогдашнего отборочного цикла голландцы не попали в финальную стадию ЧМ-2002, единственный раз за последние семь розыгрышей турнира.

После поражения от ирландцев Голландия провела без поражений 34 матча в отборочных турнирах чемпионата мира.