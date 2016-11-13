Голландия обыграла Люксембург, гол Попова принес Болгарии победу над Белоруссией

Сборная Голландии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в гостях победила Люксембург - 3:1. Дублем отметился полузащитник Мемфис Депай. В другой встрече группы А Болгария на своем поле благодаря голу полузащитника "Спартака" Ивелина Попова обыграла Белоруссию - 1:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа A

Люксембург - Голландия - 1:3 (1:1)

Голы: Роббен, 36 (0:1). Шано, 44 - с пенальти (1:1). Депай, 58 (1:2). Депай, 84 (1:3).

Люксембург: Шон, Янс (Ениш, 26), Шано, Махмутович, Малгет, Даниел да Мота (Кергер, 75), Бонерт, Филиппс, Бенси (В.Тилл, 82), Мутш, Тюрпель.

Голландия: Стекеленбург, Бренет, Брума, ван Дейк, Блинд, Вайналдум, Рамселар (де Рон, 88), Снайдер (Депай, 46), Роббен (Бергхейс, 46), Дост, Классен.

Предупреждения: Бренет, 43. Бенси, 51. Блинд, 60.

Судья: Тэйлор (Англия).

13 ноября. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".

Болгария - Белоруссия - 1:0 (1:0)

Гол: И.Попов, 10.

Болгария: Стоянов, Занев, Александров, С.Попов, Божиков, И.Попов (Йорданов, 75), Тонев (Кирилов, 66), Миланов (Чочев, 53), Дяков, Славчев, Делев.

Белоруссия: Горбунов, Филипенко, Политевич, Мартынович (Шитов, 36), Поляков, Глеб, Нехайчик (Савицкий, 61), Гордейчук, Маевский (Корниленко, 74), Кендыш, Лаптев.

Предупреждения: Глеб, 21. Александров, 29. Шитов, 51. Кирилов, 72. Кендыш, 80. Дяков, 82.

Удаление: Глеб, 90+1.

Судья: Клосснер (Швейцария).

13 ноября. София. Vasil Levski National Stadium.