Голландия обыграла Люксембург, гол Попова принес Болгарии победу над Белоруссией

Сборная Голландии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в гостях победила Люксембург - 3:1. Дублем отметился полузащитник Мемфис Депай. В другой встрече группы А Болгария на своем поле благодаря голу полузащитника "Спартака" Ивелина Попова обыграла Белоруссию - 1:0.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа A
Люксембург - Голландия - 1:3 (1:1)
Голы: Роббен, 36 (0:1). Шано, 44 - с пенальти (1:1). Депай, 58 (1:2). Депай, 84 (1:3).
Люксембург: Шон, Янс (Ениш, 26), Шано, Махмутович, Малгет, Даниел да Мота (Кергер, 75), Бонерт, Филиппс, Бенси (В.Тилл, 82), Мутш, Тюрпель.
Голландия: Стекеленбург, Бренет, Брума, ван Дейк, Блинд, Вайналдум, Рамселар (де Рон, 88), Снайдер (Депай, 46), Роббен (Бергхейс, 46), Дост, Классен.
Предупреждения: Бренет, 43. Бенси, 51. Блинд, 60.
Судья: Тэйлор (Англия).
13 ноября. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".
Болгария - Белоруссия - 1:0 (1:0)
Гол: И.Попов, 10.
Болгария: Стоянов, Занев, Александров, С.Попов, Божиков, И.Попов (Йорданов, 75), Тонев (Кирилов, 66), Миланов (Чочев, 53), Дяков, Славчев, Делев.
Белоруссия: Горбунов, Филипенко, Политевич, Мартынович (Шитов, 36), Поляков, Глеб, Нехайчик (Савицкий, 61), Гордейчук, Маевский (Корниленко, 74), Кендыш, Лаптев.
Предупреждения: Глеб, 21. Александров, 29. Шитов, 51. Кирилов, 72. Кендыш, 80. Дяков, 82.
Удаление: Глеб, 90+1.
Судья: Клосснер (Швейцария).
13 ноября. София. Vasil Levski National Stadium.
rossoneri
опять другие ошибаются, а меняют, Попова :D
22:26
ЗЮК
Каких попов?
22:07