Гол Видаля не спас Чили в матче с Парагваем

Сборная Парагвая переиграла в матче отборочного турнира ЧМ-2018 команду Чили на своем поле – 2:1. Оба гола хозяева провели в дебюте встречи. В составе гостей отметился полузащитник Артуро Видаль.
Парагвай после семи туром имеем в своем активе 12 очков, Чили – 10.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
7-й тур
Парагвай – Чили – 2:1 (2:1)
Голы: Ромеро, 6 (1:0). да Силва, 9 (2:0). Видаль, 36 (2:1).
Удаление: Медель, 90+3 (Ч).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/