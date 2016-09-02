04:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гол Видаля не спас Чили в матче с Парагваем

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Сборная Парагвая переиграла в матче отборочного турнира ЧМ-2018 команду Чили на своем поле – 2:1. Оба гола хозяева провели в дебюте встречи. В составе гостей отметился полузащитник Артуро Видаль.

Парагвай после семи туром имеем в своем активе 12 очков, Чили – 10.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

7-й тур

Парагвай – Чили – 2:1 (2:1)

Голы: Ромеро, 6 (1:0). да Силва, 9 (2:0). Видаль, 36 (2:1).

Удаление: Медель, 90+3 (Ч).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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