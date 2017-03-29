Гол Санчеса помог Чили обыграть Венесуэлу

Сборная Чили обыграла на своем поле Венесуэлу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 3:1. Хояева уже к 22-й минуте вели в счете 3:0. Один из голов забил Алексис Санчес, дублем отличился Эстэбан Паредес. Этот результат позволил чилийцам выйти на четвертое место в турнирной таблице, опередив Аргентину на одно очко.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Чили - Венесуэла - 3:1 (3:0)