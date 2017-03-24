Гол Родригеса принес Колумбии победу над Боливией

Сборная Колумбии переиграла команду Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий "Реала" Хамес Родригес на 83-й минуте. Колумбийцы поднялись на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат мира-2018

Южная Америка

Отборочный турнир

Колумбия – Боливия – 1:0 (0:0)

Гол: Родригес, 83.

Нереализованный пенальти: Родригес (К), 83 (вратарь)

Колумбия: Оспина, К.Сапата, Армеро, Мина, Торрес, Санчес, Родригес, Куадрадо, Урибе (Д.Сапата, 64), Бакка (Кардона, 76), Муриэль (Киньонес, 34).

Боливия: Лампе, Ральдес, Мелеан, Коимбра (Гутьеррес, 90+3), Куэльяр (Рибера, 76), Моралес (Арсе, 87), Сагредо, Апонте, Бехарано, Хустиниано, Морено.

Судья: Маркес (Бразилия).

23 марта. Барранкилья. Стадион "Roberto Melendez".