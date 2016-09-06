Гол Попова помог Болгарии одолеть Люксембург

Сборная Болгарии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 в концовке вырвала победу над Люксембургом. В составе хозяев голом отметился полузащитник "Спартака" Ивелин Попов, также на поле выходил хавбек ЦСКА Георгий Миланов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Болгария – Люксембург – 4:3 (1:0)

Голы: Рангелов, 16 (1:0). Жоаким, 60 (1:1). Жоаким, 62 (1:2). Марселинью, 65 (2:2). И.Попов, 79 (3:2). Бонерт, 90+1 (3:3). Тонев, 90+2 (4:3).

Болгария: Стоянов, Иванов, Недялков, С.Попов, Чорбаджийски, И.Попов (Божилов, 85), Миланов (Тонев, 64), Дяков, Марселинью, Александров (Чочев, 56), Рангелов.

Люксембург: Жубер, Малгет, Филиппс (Девилль, 84), Шано, Мутш, Жоаким, Герсон, Янс, Мартинс, Тилл, Даниел да Мота (Бонерт, 68. Тюрпель, 59).

Предупреждения: Недялков, 20. Малгет, 23. Мартинс, 29. Марселинью, 45. Бонерт, 78. Тонев, 90+3.

Судья: Мажейка (Литва).

6 сентября. София. Стадион Vasil Levski National Stadium.