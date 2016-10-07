05:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гол Неймара помог Бразилии разгромить Боливию, Жулиану сделал результативный пас

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Сборная Бразилии разгромила команду Боливии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 5:0. Лидер хозяев Неймар стал автором первого гола и двух результативных передач. Его партнер по национальной команде полузащитник "Зенита" Жулиану отметился голевым пасом на Филиппе Коутинью. Бразильцы набрали 18 очков и на данный момент возглавляют турнирную таблицу.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Бразилия – Боливия – 5:0 (4:0)

Голы: Неймар, 11 (1:0). Коутинью, 26 (2:0). Филипе Луис, 39 (3:0). Габриэл Жезус, 44 (4:0). Роберту Фирмину, 75 (5:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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