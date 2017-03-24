04:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гол Месси принес Аргентине победу над Чили

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Сборная Аргентины взяла верх над командой Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, поразивший ворота чилийцев с пенальти на 16-й минуте.

Аргентинцы набрали 22 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Они отстают на один балл от Уругвая и на восемь – от Бразилии.

В параллельной встрече Венесуэла и Перу победителя не выявили.

Чемпионат мира-2018

Южная Америка

Отборочный турнир

Аргентина – Чили – 1:0 (1:0)

Гол: Месси, 16 – с пенальти.

Венесуэла – Перу – 2:2 (2:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bor_bor

А мяч получит! Лео - лучший!

04:52

bor_bor

Месси!!! Какое счастье!

04:49

баламошка

Коротышка хочет 6-ой ЗМ получить. Вот какое всё-таки он вредное и жадное создание. Пока Месси не повесил бутсы на гвоздь, у Кокорина мало шансов получить эту награду.

04:39

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