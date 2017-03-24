Гол Месси принес Аргентине победу над Чили

Сборная Аргентины взяла верх над командой Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, поразивший ворота чилийцев с пенальти на 16-й минуте.

Аргентинцы набрали 22 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Они отстают на один балл от Уругвая и на восемь – от Бразилии.

В параллельной встрече Венесуэла и Перу победителя не выявили.

Чемпионат мира-2018

Южная Америка

Отборочный турнир

Аргентина – Чили – 1:0 (1:0)

Гол: Месси, 16 – с пенальти.

Венесуэла – Перу – 2:2 (2:0)