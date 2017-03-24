Гол Месси принес Аргентине победу над Чили

Сборная Аргентины взяла верх над командой Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, поразивший ворота чилийцев с пенальти на 16-й минуте.
Аргентинцы набрали 22 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице. Они отстают на один балл от Уругвая и на восемь – от Бразилии.
В параллельной встрече Венесуэла и Перу победителя не выявили.
Чемпионат мира-2018
Южная Америка
Отборочный турнир
Аргентина – Чили – 1:0 (1:0)
Гол: Месси, 16 – с пенальти.
Венесуэла – Перу – 2:2 (2:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/
bor_bor
А мяч получит! Лео - лучший!
04:52
bor_bor
Месси!!! Какое счастье!
04:49
баламошка
Коротышка хочет 6-ой ЗМ получить. Вот какое всё-таки он вредное и жадное создание. Пока Месси не повесил бутсы на гвоздь, у Кокорина мало шансов получить эту награду.
04:39