Гол Коноплянки помог Украине победить Финляндию

Сборная Украины победила Финляндию (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 в группе I. Голами в составе украинцев отметились Евгений Коноплянка и Артем Беседин. Единственный гол за финнов забил Йоэль Похьянпало.

Украина поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Финляндия осталась на пятой строчке, имея в активе один балл.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)

Голы: Коноплянка, 51 (0:1). Похьянпало, 72 (1:1). Беседин, 75 (1:2).

Финляндия: Градецки, Мойсандер, Райтала, Ояла, Аркивуо, Уронен (Маркканен, 84), Лам, Хямяляйнен, Ягуби, Лод (Йенсен, 68), Пукки (Похьянпало, 68).

Украина: Пятов, Ракицкий, Бутко, Ордец, Матвиенко, Коноплянка (Соболь, 87), Степаненко, Ярмоленко, Коваленко (Шепелев, 76), Малиновский, Селезнев (Беседин, 65).

Предупреждения: Ракицкий, 39. Коноплянка, 55. Коваленко, 58. Ягуби, 74. Лам, 80. Шепелев, 90+2.

Судья: Йефет (Израиль).

11 июня. Тампере. Стадион "Ratina (Tampere)".