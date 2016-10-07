Гол Кайседо помог Эквадору разгромить Чили

Сборная Эквадора в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 разгромила на своем поле сборную Чили со счетом 3:0. Один из мячей в этом поединке забил экс-нападающий "Локомотива" Фелипе Кайседо. Эта победа стала пятой для Эквадора в отборочном турнире. Команда в первом круге набрала 16 очков и идет в лидирующей группе.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Эквадор - Чили - 3:0 (2:0)

Голы: А.Валенсия, 19 (1:0). Рамирес, 23 (2:0). Ф.Кайседо, 46 (3:0).

Эквадор: Дреер, Паредес, Рамирес, Мина, Л.Кайседо, А.Валенсия, Нобоа, Мартинес (Касарес, 88), Орехуэла, Ф.Кайседо (Ибарра, 50), Эн.Валенсия (Айови, 82).

Чили: Браво, Исла, Хара, Мена, Роко, Видаль, Арангис, Диас (Кастильо, 50), Эрнандес, Санчес, Варгас (Л.Валенсия, 74).

Предупреждения: Браво, 16. Рамирес, 86.

Судья: Вильяно (Аргентина).