Гол Кайседо не спас Эквадор в матче с Уругваем, Нобоа отыграл 90 минут

Сборная Уругвая переиграла команду Эквадора в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:1. Автором победного гола хозяев стал нападающий Диего Ролан. В составе гостей отметился бывший форвард "Локомотива" Фелипе Кайседо. Его партнер по команде полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа отыграл все 90 минут.

Уругвайцы набрали 23 очка вышли на первое место в турнирной таблице. По итогам игрового дня их может обойти Бразилия, которая в эти минуты проводит матч с Аргентиной.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

11-й тур

Уругвай – Эквадор – 2:1 (2:1)

Голы: Коатес, 12 (1:0). Ф. Кайседо, 44 (1:1). Ролан, 45 (2:1).

Уругвай: Муслера, Годин, Макси Перейра, Коатес, Сильва, Аревало Риос, Санчес (Корухо, 88), Весино, Суарес, Стуани, Ролан (Рамирес, 62).

Эквадор: Дреер, В. Айови, Ачильер, Паредес, Эрасо, Нобоа, Ибарра, Орехуэла (Х.Айови, 83), Мартинес (М. Кайседо, 62), Ф. Кайседо, Боланьос (Касарес, 73).

Предупреждения: Мартинес, 40. Аревало Риос, 54. Орехуэла, 70.

Судья: Каррильо (Перу).