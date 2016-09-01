Гол Хонды не помог Японии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с ОАЭ

Сборная ОАЭ в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года победила команду Японии со счетом 2:1. Дубль оформил Ахмед Халил. У Японии забил бывший полузащитник ЦСКА, ныне выступающий за "Милан", Кейсуке Хонда. В другой встрече Австралия победила Ирак - 2:0.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Азия
Групповой турнир
3-й тур
Группа B
Япония - ОАЭ - 1:2 (1:1)
Голы: Хонда, 11 (1:0). Халил, 20 (1:1). Халил, 54 - с пенальти (1:2).
Австралия - Ирак - 2:0 (0:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/