Гол Хонды не помог Японии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с ОАЭ

Сборная ОАЭ в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года победила команду Японии со счетом 2:1. Дубль оформил Ахмед Халил. У Японии забил бывший полузащитник ЦСКА, ныне выступающий за "Милан", Кейсуке Хонда. В другой встрече Австралия победила Ирак - 2:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

Групповой турнир

3-й тур

Группа B

Япония - ОАЭ - 1:2 (1:1)

Голы: Хонда, 11 (1:0). Халил, 20 (1:1). Халил, 54 - с пенальти (1:2).

Австралия - Ирак - 2:0 (0:0)

