Гол Хамшика помог сборной Словакии победить Литву

Сборная Словакии победила Литву (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 в группе F. Забитыми голами у словаков отличились полузащитники Владимир Вайсс и Марек Хамшик. Единственный гол в составе Литвы на 93-й минуте забил Дарвидас Шярнас.

В составе сборной Словакии играл хавбек "Зенита" Роберт Мак, его на 77-й минуте заменил Альберт Руснак. Словаки поднялись на второе место в турнирной таблице группы F, набрав 12 очков. Литва осталась на пятой строчке, имея в активе пять баллов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Литва – Словакия – 1:2 (0:1)

Голы: Вайсс, 32 (0:1). Хамшик, 58 (0:2). Шярнас, 90+3 (1:2).

Литва: Зубас, Киянскас, Боровский, Славицкас, Климавичюс, Шярнас, Куклис, Вальскис (Матулевичюс, 72), Сливка (Дапкус, 75), Черных, Новиков.

Словакия: Дубравка, Шкртел, Дюрица, Губочан (Дьембер, 58), Пекарик, Шкриньяр, Хамшик, Вайсс, Мак (Руснак, 77), Дуда (Бенеш, 89), Грегуш.

Предупреждения: Вальскис, 35. Шкртел, 40. Шкриньяр, 42. Климавичюс, 57. Шярнас, 69. Дюрица, 90+2.

Судья: Грефе (Германия).

10 июня. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".