Гол Азмуна принес Ирану победу над Узбекистаном и выход на ЧМ-2018

Сборная Ирана вышла на чемпионат мира-2018. В матче третьего раунда отборочного турнира иранцы обыграли Узбекистан - 2:0 и обеспечили себе прямое попадание в финальную стадию ЧМ-2018. Азиатская команда стала третьим участником турнира - после хозяина, России, и Бразилии.
Счет в первом тайме открыл форвард "Ростова" Сердар Азмун, который отыграл все 90 минут и во второй половине получил желтую карточку. Хавбек "Анжи" Саид Эззатоллахи также провел полный поединок.
В составе Узбекистана на поле выходили экс-хавбек "Краснодара" - капитан сборной Одил Ахмедов, а также защитник "Оренбурга" Вадим Афонин, который был предупрежден.
Гол нападающего @rostovfc Сердара Азмуна принес Ирану победу над Узбекистаном 2:0 и выход на #ЧМ2018 pic.twitter.com/a8FIyca0An– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 июня 2017 г.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
Третий раунд
Иран - Узбеикстан - 2:0 (1:0)
Голы: Азмун, 23 (1:0). Тареми, 88 (2:0).
Нереализованный пенальти: Шоджаеи (И), 50 (вратарь).
Lars Berger
В принципе, остальные на ЧМ в России и не нужны. Сыграем в два круга, потом финал. У нас - законное третье место на Кубке Мира!
22:13