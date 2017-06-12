21:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гол Азмуна принес Ирану победу над Узбекистаном и выход на ЧМ-2018

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Сборная Ирана вышла на чемпионат мира-2018. В матче третьего раунда отборочного турнира иранцы обыграли Узбекистан - 2:0 и обеспечили себе прямое попадание в финальную стадию ЧМ-2018. Азиатская команда стала третьим участником турнира - после хозяина, России, и Бразилии.

Счет в первом тайме открыл форвард "Ростова" Сердар Азмун, который отыграл все 90 минут и во второй половине получил желтую карточку.  Хавбек "Анжи" Саид Эззатоллахи также провел полный поединок.

В составе Узбекистана на поле выходили экс-хавбек "Краснодара" - капитан сборной Одил Ахмедов, а также защитник "Оренбурга" Вадим Афонин, который был предупрежден.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

Третий раунд

Иран - Узбеикстан - 2:0 (1:0)

Голы: Азмун, 23 (1:0). Тареми, 88 (2:0). 

Нереализованный пенальти: Шоджаеи (И), 50 (вратарь).

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

В принципе, остальные на ЧМ в России и не нужны. Сыграем в два круга, потом финал. У нас - законное третье место на Кубке Мира!

22:13