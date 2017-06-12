Гол Азмуна принес Ирану победу над Узбекистаном и выход на ЧМ-2018

Сборная Ирана вышла на чемпионат мира-2018. В матче третьего раунда отборочного турнира иранцы обыграли Узбекистан - 2:0 и обеспечили себе прямое попадание в финальную стадию ЧМ-2018. Азиатская команда стала третьим участником турнира - после хозяина, России, и Бразилии.

Счет в первом тайме открыл форвард "Ростова" Сердар Азмун, который отыграл все 90 минут и во второй половине получил желтую карточку. Хавбек "Анжи" Саид Эззатоллахи также провел полный поединок.

В составе Узбекистана на поле выходили экс-хавбек "Краснодара" - капитан сборной Одил Ахмедов, а также защитник "Оренбурга" Вадим Афонин, который был предупрежден.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

Третий раунд

Иран - Узбеикстан - 2:0 (1:0)

Голы: Азмун, 23 (1:0). Тареми, 88 (2:0).

Нереализованный пенальти: Шоджаеи (И), 50 (вратарь).