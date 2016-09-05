Гол Ананидзе не спас сборную Грузии от поражения в игре с Австрией

Сборная Грузии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 уступила Австрии – 1:2. Счет в игре на 16-й минуте открыл защитник гостей Мартин Хинтереггер, а на 42-й преимущество австрийцев удвоил нападающий Марк Янко. На 78-й минуте полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе сумел отквитать один мяч.

Помимо Ананидзе в составе сборной Грузии весь матч на поле провели еще два представителя чемпионата России: вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория и защитник "Рубина" Соломон Кверквелия. На 84-й минуте игры на поле появился нападающий "Урала" Георгий Чантурия.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Грузия – Австрия – 1:2 (0:2)

Голы: Хинтереггер, 16 (0:1). Янко, 42 (0:2). Ананидзе, 78 (1:2).

Грузия: Лория, Амисулашвили (Окриашвили, 76), Наваловский, Лобжанидзе (Чантурия, 84), Кашия, Кверквелия, Ананидзе, Даушвили, Джигаури, Казаишвили, Двалишвили (Схиртладзе, 63).

Австрия: Альмер, Кляйн, Драгович, Зуттнер, Хинтереггер, Юнузович (Шепф, 67), Баумгартлингер, Алаба, Янко (Грегорич, 77), Арнаутович, Харник (Забитцер, 72).

Предупреждения: Хинтереггер, 51. Альмер, 90+4.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

5 сентября. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".