Годин сыграет с Венесуэлой, несмотря на повреждение

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес сообщил, что защитник Диего Годин сможет принять участие в воскресном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Венесуэлы. Отметим, что в минувшие выходные игрок "Атлетико" пропустил встречу против "Валенсии" из-за повреждения, которое получил 28 сентября в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Баварии (1:0).

- Тренировка в понедельник не была интенсивной, но Годин работал вместе со всеми и не чувствовал боли, - цитирует L'Equipe Табареса. - Это хорошая новость с точки зрения важности игрока для команды.