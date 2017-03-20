20:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Глеб не поможет в ближайших играх сборной Белоруссии

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Полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Белоруссии Александр Глеб сообщил, что пропустит ближайшие матчи национальной команды. Футболист получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).

– В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ, – цитирует "Прессбол" Глеба. – Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам "Крыльев Советов" и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления. Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/259132

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