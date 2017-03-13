Глеб, Мартынович и четыре игрока "Оренбурга" вызваны в сборную Белоруссии

Белорусская федерация футбола объявила заявку сборной на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Швецией и товарищеской игрой с Македонией. Встречи состоятся 25 и 28 марта соответственно. Отметим, что вызовы получили шестеро игроков, выступающих в России. При этом полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб не сможет сыграть со шведами из-за дисквалификации.

Полностью заявка Белоруссии выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Горбунов ("Атромитос", Греция), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Александр Гутор ("ОРЕНБУРГ", Россия);

защитники: Денис Поляков, Максим Володько (оба – БАТЭ), Игорь Шитов ("Астана", Казахстан), Александр Мартынович ("КРАСНОДАР", Россия), Сергей Политевич ("Генчлербирлиги",Турция), Егор Филипенко ("Маккаби", Израиль), Максим Бордачев, Михаил Сиваков (оба – "ОРЕНБУРГ", Россия);

полузащитники: Сергей Кисляк ("Газиантепспор", Турция), Александр Глеб ("КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ", Россия), Алексей Риос, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич (все – БАТЭ), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Станислав Драгун ("ОРЕНБУРГ", Россия), Павел Савицкий ("Неман"), Ренан Брессан ("Шавиш", Португалия);

нападающие: Виталий Родионов, Михаил Гордейчук (оба – БАТЭ), Николай Сигневич ("Платаниас", Греция), Максим Скавыш ("Торпедо-БелАЗ").