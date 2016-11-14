14:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Главный тренер сборной ЮАР отстранен от работы с командой за критику федерации

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Главный тренер сборной ЮАР Эфраим Машаба был отстранен от работы с командой по решению федерации футбола страны. Официальной причиной были указаны "дисциплинарные меры" в связи с "печальным инцидентом на стадионе Питера Мокабы". 12 ноября ЮАР победила Сенегал в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (2:1) и с 4 очками после 2 туров делит лидерство в группе с Буркина-Фасо. 

После матча Машаба появился на пресс-конференции почти с часовым опозданием и произнес ряд критических комментариев, которые, скорее всего, были направлены в адрес федерации. 

15 ноября ЮАР предстоит товарищеский поединок с Мозамбиком. Готовить команду к нему будет ассистент Машабы Оуэн да Гама.

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