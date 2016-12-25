Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины дисквалифицирован на два матча

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич отстранен на два матча за неспортивное поведение в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Греции (1:1). Он не сможет руководить командой в поединке с Гибралтаром, а в следующей игре - также против Греции - уже сможет присутствовать на скамейке запасных, поскольку наказание на вторую игру является условным. Если в течение 12 месяцев подобное повторится, то отстранение на одну игру станет реальным. Кроме того, Баждаревич заплатит 5 тысяч швейцарских франков в качестве штрафа и еще тысячу - за расходы по расследованию дела.