Глава УЕФА: "Не вижу оснований отбирать у России чемпионат мира"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит причин переносить чемпионат мира из России в 2018 году, и уверен, что власти сделают все возможное, чтобы хорошо провести турнир. Из-за допинговых скандалов из России были перенесены Кубок мира по конькобежному спорту, биатлону и лыжным видам спорта.

– Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года, – цитирует ТАСС Чеферина. – Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет.