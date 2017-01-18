09:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Глава УЕФА: "Не вижу оснований отбирать у России чемпионат мира"

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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит причин переносить чемпионат мира из России в 2018 году, и уверен, что власти сделают все возможное, чтобы хорошо провести турнир. Из-за допинговых скандалов из России были перенесены Кубок мира по конькобежному спорту, биатлону и лыжным видам спорта.

– Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года, – цитирует ТАСС Чеферина. – Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3949542

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КОММЕНТАРИИ (1)
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доктор Фишер

Пока не видит. К лету перенесут.

12:15

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