Глава МИД Великобритании угрожает бойкотом ЧМ-2018

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что официальные лица страны могут бойкотировать чемпионат мира-2018 в России. Причиной, по его словам, является политика России по отношению к Сирии.
- Россия рискует стать изгоем. Самое мощное оружие, которое мы можем использовать против России, это стыд, - цитирует The Sun Джонсона.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
740
Это чудило было организатором BREXIT... он не способен созидать, только разрушать.... "наш Милонов"....
21:41
DWolver
Да собственно официальные лица Великобритании на ЧМ на фиг не нужны. Не дать им визу. Вот смешно будет.
21:36
nekonohiki
Хорошо бы, чтобы это быдло не приехало.
21:36
Bred38
Почему их еще не послали подальше...))) Я поражаюсь нашей выдержке....
21:36
xxx5
Дебилл !!!
21:33
Птицuk
Лично я давно был уверен, что пендосы с помощью своих английских марионеток сделают всё, чтобы у нас не было ЧМ-18. Им ОИ в Сочи уже поперек горла были, ведь люди СВОИМИ глазами увидели, что в России нет медведей с балалайками на улицах, что Россия - страна ничем не хуже других. А на ЧМ-18 приедет со всего Мира ещё больше людей. И Россия будет испытывать не стыд, а гордость!
21:30
gayduk
А придурка Бориса Джонсона слушать не надо
21:11
Thomas_Boy
Когда мы уже ударим по наглым англичанам нашей огромной кобальтовой торпедой?!
21:05
Maren13
Чья бы корова мычала...
21:05
Антимайдан
Раз эти так завизжали, значит наши в Сирии им на больное место наступили, значит всё правильно делаем
21:00