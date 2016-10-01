20:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Глава МИД Великобритании угрожает бойкотом ЧМ-2018

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что официальные лица страны могут бойкотировать чемпионат мира-2018 в России. Причиной, по его словам, является политика России по отношению к Сирии.

- Россия рискует стать изгоем. Самое мощное оружие, которое мы можем использовать против России, это стыд, - цитирует The Sun Джонсона. 

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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740

Это чудило было организатором BREXIT... он не способен созидать, только разрушать.... "наш Милонов"....

21:41

DWolver

Да собственно официальные лица Великобритании на ЧМ на фиг не нужны. Не дать им визу. Вот смешно будет.

21:36

nekonohiki

Хорошо бы, чтобы это быдло не приехало.

21:36

Bred38

Почему их еще не послали подальше...))) Я поражаюсь нашей выдержке....

21:36

xxx5

Дебилл !!!

21:33

Птицuk

Лично я давно был уверен, что пендосы с помощью своих английских марионеток сделают всё, чтобы у нас не было ЧМ-18. Им ОИ в Сочи уже поперек горла были, ведь люди СВОИМИ глазами увидели, что в России нет медведей с балалайками на улицах, что Россия - страна ничем не хуже других. А на ЧМ-18 приедет со всего Мира ещё больше людей. И Россия будет испытывать не стыд, а гордость!

21:30

gayduk

А придурка Бориса Джонсона слушать не надо

21:11

Thomas_Boy

Когда мы уже ударим по наглым англичанам нашей огромной кобальтовой торпедой?!

21:05

Maren13

Чья бы корова мычала...

21:05

Антимайдан

Раз эти так завизжали, значит наши в Сирии им на больное место наступили, значит всё правильно делаем

21:00

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