Глава МИД Великобритании угрожает бойкотом ЧМ-2018

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что официальные лица страны могут бойкотировать чемпионат мира-2018 в России. Причиной, по его словам, является политика России по отношению к Сирии.

- Россия рискует стать изгоем. Самое мощное оружие, которое мы можем использовать против России, это стыд, - цитирует The Sun Джонсона.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.