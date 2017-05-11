09:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Глава КОНКАКАФ: "Нет сомнений, что ЧМ-2018 будет организован так же великолепно, как Игры-2014"

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Президент КОНКАКАФ, член совета ФИФА Виктор Монтальяни уверен, что Россия на высоком уровне организует ЧМ-2018. В качестве примера организации он вспомнил Олимпиаду-2014 в Сочи.

– Не так давно я общался с Виталием Мутко на тему подготовки к чемпионату мира. Стадионы строятся в срок, по остальной инфраструктуре также нет задержек, поэтому в этой связи у меня нет каких-то тревог и сомнений, – цитирует ТАСС Монтальяни. – Каждый раз, когда Россия проводит крупное соревнование, то все делается на высшем уровне – взять хотя бы Олимпиаду в Сочи, это было первоклассно. У меня нет сомнений, что чемпионат мира 2018 года будет организован так же великолепно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4243637

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КОММЕНТАРИИ (1)
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СашаРичагин

Глава КОНКАКАФ: "Нет сомнений, что ЧМ-2018 будет организован так же великолепно, как Игры-2014. Также нет сомнений и в том, что Россия, как всегда, после большого спортивного праздника нападёт на кого-то из соседей, например, на Белоруссию."

10:58