Глава КОНКАКАФ: "Нет сомнений, что ЧМ-2018 будет организован так же великолепно, как Игры-2014"

Президент КОНКАКАФ, член совета ФИФА Виктор Монтальяни уверен, что Россия на высоком уровне организует ЧМ-2018. В качестве примера организации он вспомнил Олимпиаду-2014 в Сочи.

– Не так давно я общался с Виталием Мутко на тему подготовки к чемпионату мира. Стадионы строятся в срок, по остальной инфраструктуре также нет задержек, поэтому в этой связи у меня нет каких-то тревог и сомнений, – цитирует ТАСС Монтальяни. – Каждый раз, когда Россия проводит крупное соревнование, то все делается на высшем уровне – взять хотя бы Олимпиаду в Сочи, это было первоклассно. У меня нет сомнений, что чемпионат мира 2018 года будет организован так же великолепно.