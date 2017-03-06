Глава футбольной полиции Великобритании доволен взаимодействием с российской стороной

Глава подразделения футбольной полиции Великобритании Марк Робертс отметил, что взаимодействие с Россией в вопросах обеспечения безопасности на крупных футбольных турнирах находится на высоком уровне. Робертс провел в Москве рабочую встречу с генеральным директором оргкомитета "Россия-2018" Алексеем Сорокиным.

– Мы посетили стадион "Лужники" – это очень впечатляющая арена, где мы рассмотрели систему обеспечения безопасности, – цитирует ТАСС Робертса. – Это очень хороший старт наших взаимоотношений с российской стороной, с оргкомитетом чемпионата мира. Уверен, что наш диалог будет только развиваться с приближением чемпионата мира. Надеемся, что Англия, Уэльс, Северная Ирландия и, возможно, Шотландия выйдут на чемпионат мира.

На чемпионате Европы во Франции было очень хорошее взаимодействие между российской, английской и валлийской сторонами. Мы знаем, какие существуют проблемы, и готовы к ним. Уверен, что российская сторона сделает все возможное для того, чтобы чемпионат мира прошел абсолютно спокойно и безопасно для болельщиков.