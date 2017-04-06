08:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Глава федерации футбола США: "С нетерпением ждем великолепного чемпионата мира в России"

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Глава федерации футбола США Сунил Гулати заявил, что подготовка к чемпионату мира-2018 в России идет в правильном направлении. Он отметил, что организаторы справляются со взятыми на себя обязательствами.

– Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира, – приводит ТАСС слова Гулати. – Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей. Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4158483

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ