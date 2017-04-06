Глава DFB посетит Россию, чтобы оценить подготовку к ЧМ-2018

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель намерен в ближайшее время посетить Россию для ознакомления с ходом подготовки к чемпионату мира 2018 года. Вчера на конгрессе УЕФА в Хельсинки немецкий функционер был избран в исполком организации, а также получил место в совете ФИФА с двухлетним сроком полномочий.

- Мне сложно судить о том, как идет подготовка к чемпионату мира, потому что пока мне не довелось посетить Москву, - цитирует ТАСС Гринделя. - Во время конгресса я общался с коллегами, они делились своими впечатлениями. Я бы хотел встретиться в Москве с руководством Российского футбольного союза и местного оргкомитета. Думаю, мы сумеем определить подходящую дату, и мой визит состоится в самое ближайшее время.

В первую очередь я бы хотел посмотреть стадионы и организацию в целом. Также огромное значение имеет программа для болельщиков.