Глава Ассоциации футбола Аргентины отрицает, что обсуждал с Месси назначение в сборную Сампаоли

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа отрицает, что обсуждал с капитаном сборной Лионелем Месси возможное назначение на пост главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли. Ранее сообщалось, что наставник "Севильи" является главным претендентом на эту должность после отставки Эдгардо Баусы. Тапиа на этой неделе посетил Испанию и встретился с Месси.

- Я приехал в Испанию не ради встречи с Сампаоли. Есть ли у "Севильи" доказательства, что мы контактировали с Сампаоли? - цитирует Marca Тапиа. - Что касается встречи с Месси, то я просто хотел пообщаться с лучшим футболистом мира.