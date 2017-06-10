Германия разгромила Сан-Марино, Норвегия и Чехия сыграли вничью

Сборная Германии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 разгромила Сан-Марино. Хет-триком в составе команды Йоахима Лева отметился нападающий Сандро Вагнер.
Германия – участник предстоящего Кубка конфедераций-2017. В группе В чемпионы мира-2014 сыграют против Австралии, Чили и Камеруна.
В другой встрече группы С Норвегия и Чехия сыграли вничью.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа С
Германия - Сан-Марино - 7:0 (4:0)
Голы: Дракслер, 11 (1:0). Вагнер, 16 (2:0). Вагнер, 29 (3:0). Юнес, 38 (4:0). Мустафи, 47 (5:0). Брандт, 72 (6:0). Вагнер, 85 (7:0).
Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор (Платтенхардт, 55), Киммих, Дракслер (Демме, 76), Юнес, Эмре Джан, Горецка, Брандт, Вагнер, Штиндль (Вернер, 55).
Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Делла Валле, Бонини, Бьорди, Чезарини (Бролли, 87), Ринальди (Хирш, 78), Червеллини, Мацца (Бернарди, 69), Голинуччи, Дзафферани.
Предупреждения: Бонини, 56. Червеллини, 63. Мацца, 66.
Судья: Петреску (Румыния).
Норвегия - Чехия - 1:1 (0:1)
Голы: Гебреселассие, 37 (0:1). Седерлунд, 55 - с пенальти (1:1).
Норвегия: Ярстейн, Региниуссен (Вальсвик, 33), Свенссон, Алеесами, Нордтвейт, Йохансен, М.Элиунусси, Берге, Т.Элиунусси, Бергет (Меллер Дели, 61), Седерлунд (Йонсен, 71).
Чехия: Вацлик, Сивок, Кадержабек, Гебреселассие, Брабец, Крейчи, Дочкал, Дарида (Хоржава, 79), Змргал (Янкто, 43), Соучек, Крменчик (Шик, 63).
Предупреждения: Йохансен, 57. Соучек, 74. Крейчи, 90+3. Хоржава, 90+4.
Судья: Марринер (Англия).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Германии
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/
- Сборная Германии (Футбол)
- Йоахим Лев
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