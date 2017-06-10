Германия разгромила Сан-Марино, Норвегия и Чехия сыграли вничью

Сборная Германии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 разгромила Сан-Марино. Хет-триком в составе команды Йоахима Лева отметился нападающий Сандро Вагнер.

Германия – участник предстоящего Кубка конфедераций-2017. В группе В чемпионы мира-2014 сыграют против Австралии, Чили и Камеруна.

В другой встрече группы С Норвегия и Чехия сыграли вничью.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа С

Германия - Сан-Марино - 7:0 (4:0)

Голы: Дракслер, 11 (1:0). Вагнер, 16 (2:0). Вагнер, 29 (3:0). Юнес, 38 (4:0). Мустафи, 47 (5:0). Брандт, 72 (6:0). Вагнер, 85 (7:0).

Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор (Платтенхардт, 55), Киммих, Дракслер (Демме, 76), Юнес, Эмре Джан, Горецка, Брандт, Вагнер, Штиндль (Вернер, 55).

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Делла Валле, Бонини, Бьорди, Чезарини (Бролли, 87), Ринальди (Хирш, 78), Червеллини, Мацца (Бернарди, 69), Голинуччи, Дзафферани.

Предупреждения: Бонини, 56. Червеллини, 63. Мацца, 66.

Судья: Петреску (Румыния).

Норвегия - Чехия - 1:1 (0:1)

Голы: Гебреселассие, 37 (0:1). Седерлунд, 55 - с пенальти (1:1).

Норвегия: Ярстейн, Региниуссен (Вальсвик, 33), Свенссон, Алеесами, Нордтвейт, Йохансен, М.Элиунусси, Берге, Т.Элиунусси, Бергет (Меллер Дели, 61), Седерлунд (Йонсен, 71).

Чехия: Вацлик, Сивок, Кадержабек, Гебреселассие, Брабец, Крейчи, Дочкал, Дарида (Хоржава, 79), Змргал (Янкто, 43), Соучек, Крменчик (Шик, 63).

Предупреждения: Йохансен, 57. Соучек, 74. Крейчи, 90+3. Хоржава, 90+4.

Судья: Марринер (Англия).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Германии