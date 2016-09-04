Германия разгромила Норвегию, Чехия и Северная Ирландия голов не забили

Сборная Германии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в гостях крупно победила сборную Норвегии – 3:0. Дублем отметился Томас Мюллер, еще один гол забил Джошуа Киммих.

В параллельной встрече группы C Чехия и Северная Ирландия сыграли вничью – 0:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европы

Группа С

Норвегия – Германия – 0:3 (0:2)

Голы: Мюллер, 15 (0:1). Киммих, 45 (0:2). Мюллер, 60 (0:3).

Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Ховланд, Нордтвейт, Алеесами, Бериша, Йохансен (Енссен, 67), Теттей, Хенриксен (Сельнес, 61), Диоманде, Кинг (Серлот, 72).

Германия: Нойер, Киммих, Хеведес, Хуммельс, Хектор, Мюллер, Хедира (Вайгль, 85), Кроос, Езил, Дракслер (Майер, 84), Гетце (Брандт, 72).

Предупреждения: Хедира, 49. Кинг, 49. Йохансен, 51.

Судья: Коллам (Шотландия).

4 сентября. Осло. Стадион Ullevaal

Чехия – Северная Ирландия – 0:0

Чехия: Вацлик, М.Кадлец, Сухи, Кадержабек, Крейчи, Скалак (Копиц, 77), Павелка, Дарида, В.Кадлец (Выдра, 83), Новак, Шкода (Нецид, 68).

Северная Ирландия: Макговерн, Эванс, Маколи, Маклафлин, Макнэйр, Дэйвис, Уорд (Макгинн, 74), Норвуд, Фергюсон (Ходсон, 66), Даллас, Лафферти (Магеннис, 59).

Предупреждения: Норвуд, 30. Уорд, 59. Павелка, 80.

Судья: Сидиропулос (Греция).

4 сентября. Прага. Стадион Generali Arena.