Германия обыграла Азербайджан, Чехия разгромила Сан-Марино

Сегодня состоялись пятые матчи группового турнира отбора на чемпионат мира-2018. Сборная Германии уверенно обыграла команду Азербайджана (4:1), в составе победителей дублем отметился Андре Шюррле, по мячу забили Томас Мюллер и Марио Гомес. Отметим, что для последнего этот гол стал 30-м в футболке национальной команды.

В другом матче Чехия забила Сан-Марино шесть безответных мячей. Дублем отметился полузащитник Владимир Дарида и Антонин Барак, по мячу забили Теодор Гебреселассие и Михаэль Крменчик.

Немцы идут на первом месте в турнирной таблице группы С, одержав пять побед в пяти матчах, чехи отстают на 7 очков и идут на второй строчке.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа С

Азербайджан – Германия – 1:4 (1:3)

Голы: Шюррле, 19 (0:1). Назаров, 31 (1:1). Мюллер, 36 (1:2). Гомес, 45 (1:3). Шюррле, 81 (1:4).

Азербайджан: Агаев, Мирзабеков, Б.Гусейнов, Садыгов, Пашаев, Исмаилов (Гурбанов, 81), Гараев, Амиргулиев (Исрафилов, 87), Дж.Гусейнов, Назаров, Шейдаев (Дениз Йылмаз, 67).

Германия: Лено, Киммих, Хеведес, Хуммельс, Хектор, Шюррле, Хедира, Кроос (Руди, 89), Мюллер, Дракслер (Сане, 84), Гомес (Езил, 61).

Предупреждения: Хедира, 12. Хеведес, 84.

Судья: Орсато (Италия).

26 марта. Баку. Стадион Tofig Bahramov - Republic Stadium.

Сан-Марино – Чехия – 0:6 (0:5)

Голы: Барак, 17 (0:1). Дарида, 19 (0:2). Барак, 24 (0:3). Гебреселассие, 26 (0:4). Крменчик, 43 (0:5). Дарида, 77 - с пенальти (0:6).

Сан-Марино: А.Симончини, Палацци, Ф.Витайоли, Чезарини, Д.Симончини, Доменикони, Ринальди (Томассини, 62), Червеллини (Баттистини, 90+1), Зафферани, М.Витайоли, Стефанелли (Мацца, 84).

Чехия: Вацлик, Сивок, Гебреселассие, Брабец, Новак, Крейчи, Дочкал, Дарида, Янкто (Змргал, 67), Барак (Хоржава, 76), Крменчик (Шкода, 68).

Предупреждения: М.Витайоли, 45. Палацци, 71. Д.Симончини, 76.

Судья: Тохвер (Эстония).

26 марта. Серравалле. Стадион Olimpico Serravalle.