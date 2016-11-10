16:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Германия не собирается бить рекорд результативности в матче с Сан-Марино

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира с командой Сан-Марино отметил, что подопечные не собираются бить рекорд результативности. Напомним, в 2006 году в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2008 Германия победила Сан-Марино со счетом 13:0, тем самым установив рекорд Euro по количеству голов.

- Тогда каждый удар был голом. Побить тот рекорд не является нашей целью, - цитирует Лева пресс-служба сборной Германии. - Что касается Клозе, то мы очень рады, что он теперь будет помогать команде. Он впривнесет большой опыт. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Прораб.

впривнесёт????

16:52

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